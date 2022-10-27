В Кремле ответили на вопрос о российском судне у «Северных потоков» Песков заявил, что не располагает информацией о начале расследования ЧП на «Северных потоках»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о начале расследования теракта на «Северных потоках», а также о прибывшем к месту ЧП судне под российским флагом. Ранее СМИ сообщали, что в экономическую зону Швеции якобы вошло судно под российским флагом.

Вы знаете, я не располагаю информацией на этот счет. Тут я просто не знаю, что это за судно и какие действия там осуществляются. Не могу вам ответить, — ответил Песков.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц, знакомых с результатами расследования, писала, что немецкие следователи назвали саботажем взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Они изучили фотографии с места утечек и указали, что повреждения могли возникнуть только из-за применения взрывчатки.

26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. После оператор Nord Stream AG сообщил о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».