В Кремле отреагировали на статью Медведчука Песков заявил, что статья Медведчука вызывает большой интерес

Фото: kremlin.ru

Виктор Медведчук

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, читал ли Владимир Путин статью депутата украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, сообщает РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что статья хорошо расходится и вызывает большой интерес.

Не могу вам точно сказать, читал ли ее Путин, но она широко расходится в СМИ, безусловно, вызывает большой интерес, — сказал Песков.

Ранее в своей статье для «Известий» Медведчук заявил, что украинская партия мира не вписалась в западную демократию, поскольку политики на Западе не хотят мирного разрешения ситуации. При этом он все же допустил такое окончание конфликта. По его мнению, в противном случае все закончится мировой войной или ядерным конфликтом.

10 января, стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства депутатов Верховной рады от запрещенной в настоящее время партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьмина. По словам Зеленского, «это не последние такие решения».

Позднее сообщалось, что Верховная рада приняла постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий нескольких оппозиционных политиков, в том числе Медведчука.