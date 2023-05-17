В Кремле отреагировали на инициативу отменить указ о передаче Крыма Украине Песков не слышал об инициативе отменить указ 1954 года о передаче Крыма Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не слышал об инициативе отменить указ Президиума Верховного Совета СССР 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что ему трудно судить об актуальности таких предложений, и призвал обратиться с вопросами к их авторам.

Я не знаю об этих инициативах, не слышал, не видел, не знаем, кто их рассказывает. Не думаю, что могу как-то судить об актуальности таких инициатив. Лучше обращаться к авторам, — сообщил Песков.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что местные власти намерены отменить решение 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР. По его словам, президиум законодательного органа может рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков отметил, что жители Крыма высказывались за отмену акта о передаче полуострова Украине еще задолго до событий 2014 года. По его словам, сейчас самое время положить конец этому документу. Кроме того, все международные обсуждения и спекуляции на тему принадлежности полуострова должны быть раз и навсегда прекращены, отметил Цеков.