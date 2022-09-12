В Кремле рассказали о перспективах переговоров лидеров России и Украины Песков: пока нет предпосылок для переговоров Путина и Зеленского

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На данный момент нет предпосылок для проведения переговоров президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, в Кремле не видят переговорной перспективы.

Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров, — сказал Песков.

Ранее президент Украины заявил, что в данный момент не готов вести переговоры с Москвой, поскольку отказывается разговаривать «с теми, кто выдвигает ультиматумы».

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров 11 сентября заявил, что Россия не отказывается от диалога с Украиной, однако чем больше он откладывается, тем сложнее будет Москве и Киеву договориться. Министр добавил, что Украина продолжает навязывать свои условия диалога.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал нынешние условия России для переговоров с Украиной «детской разминкой». Так он отреагировал на заявление Зеленского. Медведев подчеркнул, что в будущем нужна тотальная капитуляция киевского режима на условиях РФ.