В Кремле отказались верить на слово США Песков: РФ не верит заявлениям США о содействии в экспорте зерна

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия не готова на слово верить заявлениям США по экспорту зерна. До этого Вашингтон подтвердил, что готов дать гарантии безопасного экспорта продовольствия, в том числе из РФ, в случае возобновления черноморской инициативы.

На слово — нет, — сказал Песков, отвечая на вопрос о доверии США по вопросу экспорта зерна.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что благодаря зерновой сделке на мировой рынок удалось вывести объемы продовольствия, эквивалентные 18 млрд буханок хлеба. Как указал глава американского внешнеполитического ведомства, в рамках черноморской инициативы за 2022 год с Украины удалось вывезти порядка 30 млн тонн зерна.

Зерновая сделка, предполагавшая вывоз украинского зерна через гуманитарный коридор в Черном море, была заморожена 17 июля. Россия отказалась продлить договоренности, так как ее требования игнорировались. При этом в Кремле дали понять, что Москва готова вернуться к соглашению при условии соблюдения ее интересов.

Согласно подсчетам на основе данных ООН и официальной статистики Минсельхоза и таможни Украины, в рамках черноморской инициативы Киев экспортировал около 50 млн тонн зерна общей стоимостью почти $10 млрд. Сообщалось, что после отказа России от продления сделки Украина будет терять до $500 млн ежемесячно.