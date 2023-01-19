В Кремле не увидели противоречий в словах Медведева о ядерной войне Песков не увидел в заявлении Медведева противоречий с российской ядерной доктриной

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о проигрыше ядерных держав в конфликтах полностью соответствуют ядерной доктрине страны, передает РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что никаких противоречий в заявлении Медведева он не видит.

Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину, никаких противоречий там нет, — заявил Песков.

Ранее сегодня Медведев накануне обсуждения НАТО поставок на Украину нового тяжелого вооружения заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, добавил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал военную поддержку Киева кратчайшим путем к достижению перемирия между Россией и Украиной. По его словам, мирные переговоры будут возможны лишь после того, как Россия поймет, что ей не достигнуть своих целей в конфликте.