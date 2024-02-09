Кремль не увидел паники после интервью с Путиным Песков: никакой паники в США по поводу интервью Путина мы не видим

Фото: Kremlin.ru

В Кремле не видят никакой истерики или паники в США по поводу интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, его не хотят публиковать несколько американских СМИ по внутриполитическим и корпоративным причинам. Однако интерес при этом к интервью неоспорим.

Никакой истерики и паники [в США] мы не видим, я не соглашусь с этим мнением. Они будут очень внимательно изучать это интервью, они будут его анализировать, — сказал Песков.

До этого пресс-секретарь ответил на вопрос, присылал ли перед беседой вопросы американский журналист. По его словам, Кремль никогда заранее не собирает вопросы, которые корреспонденты планируют задать президенту России во время интервью.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что интервью представляет собой дорожную карту по улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном. Он отметил, что президент озвучил ключевые факты, касающиеся роли Запада в нагнетании украинского кризиса.

Тем временем американский предпринимать и миллиардер Илон Маск в социальной сети Twitter (X) сделал еще один репост опубликованного интервью. Он также написал, что беседу можно посмотреть с помощью Apple TV. На страницу Маска в Twitter (X) подписаны 172 млн человек.