В Кремле не стали раскрывать детали визита Путина в объединенный штаб войск Песков отказался указать, в каком регионе Путин посетил объединенный штаб войск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался уточнять, где расположен объединенный штаб войск, который ранее посетил глава государства Владимир Путин, передает РИА Новости. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, не в Ростовской ли области находился штаб, однако Песков указал, что не имеет права раскрывать данную информацию.

Мы, как вы обратили внимание, место расположения этого штаба не указывали. Не имеем права этого делать. Поэтому вы знаете и видели, что он (Путин. — NEWS.ru) был в штабе, но где он находится, мы не говорим, — ответил Песков.

На прошлой неделе Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО. Там глава государства провел совещание и отдельные встречи с командующими, а также заслушал доклады о ходе спецоперации на Украине. Путин также заявил о готовности выслушать предложения, касающиеся действий на Украине в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Накануне Песков заявил, что Путин посещал зону СВО, где провел встречу с командующими войск. Ранее днем об этом упоминал депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев.