В Кремле не стали комментировать заявление Белого дома о ядерном оружии Песков не стал комментировать заявление США о последствиях применения ядерного оружия

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление США о последствиях применения ядерного оружия на Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вступил в прямой контакт с Москвой по поводу «звучащих угроз» применения ядерного оружия. Он добавил, что у Белого дома имеется разработанный план действий на случай, если Москва применит на Украине ядерное оружие.

Читатели немецкой газеты Die Welt обсудили заявление президента Украины Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин не блефует, говоря о ядерном оружии. По их мнению, это свидетельствует о том, что Зеленский «начал воспринимать Путина всерьез».