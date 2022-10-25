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В Кремле не стали комментировать возможность обмена директора «Мотор Сич»

Песков не стал комментировать возможность обмена арестованного директора «Мотор Сич» Богуслаева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность обмена арестованного властями Украины главы завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на военнопленных. Представитель Кремля предложил переадресовать этот вопрос тем, кто уполномочен его решить.

Мы не занимаемся вопросами обменов. И, насколько мы знаем, вопросами обменов также не занимается [советник главы офиса президента Украины Михаил] Подоляк. Давайте эту работу оставим тем, кто ей занимается, — заявил Песков.

О задержании Богуслаева накануне сообщили украинские СМИ. Они отмечали, что вместе с миллиардером был задержан и начальник одного из департаментов его предприятия. Олигарха подозревают в работе на Россию.

Позднее Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи якобы телефонных переговоров главы «Мотор Сич» с высокопоставленным лицом из России. Из записи следует, что человек, похожий на Богуслаева, незадолго до начала военной операции на Украине и какое-то время после ввода войск вел переговоры с российской стороной о поставке двигателей для военных вертолетов.