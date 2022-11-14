Песков не стал комментировать возможную казнь экс-бойца «Вагнера»

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать появившийся в интернете ролик, в котором, предположительно, изображена казнь бывшего бойца группы «Вагнер». Он отметил, что не знает, насколько это видео соответствует действительности, и это не дело Кремля.

Нет, у нас нет никакого комментария. Мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности. Это не наше дело, — заявил Песков.

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что ее владелец и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал словами «собаке — собачья смерть» публикацию в Telegram-каналах видео казни бывшего заключенного, россиянина Евгения Нужина, сдавшегося в плен ВСУ и заявившего о желании воевать против РФ. В Сети появилось видео, на котором мужчину, предположительно, являвшегося бойцом ЧВК «Вагнер», бьют по голове кувалдой.

Telegram-канал Grey Zone ранее сообщил, что Нужин попал в зону СВО в июле 2022 года. На видео сам мужчина заявляет, что добровольно сдался в плен украинским военным 4 сентября. Там, отмечает канал, он сразу начал раскрывать все известные ему данные. Свою сдачу в плен Нужин объяснял тем, что он не мог выступать против Украины, поскольку там у него живут родственники.