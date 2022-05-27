В Кремле не стали комментировать пророчество Жириновского об Украине

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать пророчество скончавшегося в начале апреля лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, потому что страны не станет, сообщает ТАСС. Представитель Кремля предложил дождаться или его выполнения, или невыполнения.

Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности и не является нашей прерогативой. Более того, мы не обладаем такими компетенциями. Предлагаем дождаться их или выполнения, или невыполнения, — заявил он.

В 2019 году Жириновский выразил благодарность Зеленскому за приближение развала страны. Так российский политик отреагировал на отмену неприкосновенности депутатов Верховной рады. Весной 2021 года он повторил своё пророчество.

Ранее сенатор от Крыма в Совфеде Сергей Цеков заявил, что пророссийский президент рано или поздно возглавит Украину, так как за 30 лет антироссийской политики, а в последние семь лет — руссконенавистнической, Украина не стала демократической, процветающей и экономически развитой страной,