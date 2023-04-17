В Кремле не стали делать исключений в оценке приговора Кара-Мурзе Песков не стал комментировать приговор Кара-Мурзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиционер и журналист Владимир Кара-Мурза во время видеотрансляции в Московском городском суде, где проходит оглашение приговора

Преcс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать приговор российскому журналисту, публицисту и политику Владимиру Кара-Мурзе (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает РИА Новости. Он напомнил, что Кремль никогда не реагирует на судебные решения и не будет этого делать и сейчас.

Вы знаете, что мы никогда не комментируем судебные решения. Не будем это делать и на сей раз, — сказал Песков.

Ранее Московский городской суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в госизмене, распространении фейков о ВС России, а также руководстве нежелательной организацией. Суд также назначил оппозиционеру штраф в размере 400 тысяч рублей и в течение семи лет после освобождения запретил заниматься журналистской деятельностью. Кара-Мурза не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.

Мать Кара-Мурзы сообщила, что приговор превзошел даже ее ожидания. За последний год у женщины было только одно свидание с сыном, она пожаловалась, что на заседание не пустили родственников, кроме нее. По словам матери, вместо близких публициста привели массовку из людей, которые называют себя практикантами. Также в суд не прошли иностранные послы.