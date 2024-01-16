В Кремле не стали комментировать новости о проверках в КНР переводов из РФ Песков не стал комментировать сообщения о проверках банками КНР переводов из РФ

Фото: Kremlin.ru/: Сергей Бобылёв/ТАСС

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что два китайских банка начали проверять переводы из России в рамках международных санкций, передает ТАСС. Представитель Кремля заявил, что РФ продолжает развивать двусторонние отношения с Китаем.

Кремль не занимается финансовыми операциями. Это прерогатива других ведомств, прежде всего тех компаний, которые принимают участие во внешнеэкономической деятельности. Поэтому в каждом случае реализуются отдельные каналы, системы. Это весьма чувствительная сфера. Вряд ли кто-то возьмется ее обсуждать. Поэтому не нужно этого ожидать, — сообщил Песков.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что России почти удалось достичь поставленной цели по увеличению объема двусторонней торговли до $200 млрд. По его словам, в настоящий момент данный показатель составляет $218,28 млрд, при этом Россия двигается с опережением, а Москва и Пекин достигли хороших результатов в инвестиционной сфере, а также во взаимном товарообороте.

Как сообщалось ранее, Россия и Китай активно обсуждают ряд вопросов, связанных с проектом газопровода «Сила Сибири — 2». По словам посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя, специалисты согласовывают технические и экономические вопросы.