В Кремле не стали комментировать доклад войск США о российской армии Песков переадресовал военным вопрос о докладе США об армии России

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать опубликованный армией США доклад о Вооруженных силах РФ и их предполагаемой тактике в случае масштабного конфликта, передает ТАСС. По его словам, это вопрос для специалистов из Минобороны.

Это вопрос для наших военных специалистов, для коллег из вооруженных сил. Это не тема для администрации президента, — сказал он.

Ранее сегодня, 27 февраля, в США опубликовали доклад о Вооруженных силах РФ и их предполагаемой тактике в случае масштабного конфликта. Документ насчитывает 208 страниц и подробно рассказывает, как российские военные действуют в тактических операциях. Создатели доклада также уверяют, что их детище содержит «российские тактические концепции», применяемые на тренировках, в рамках учений, а также непосредственно в крупномасштабных операциях. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого начальник Генштаба Чехии Карел Ржехка заявил, что война с Россией не является чем-то невообразимым, хотя считается в настоящее время маловероятной. По его словам, избежать потенциального конфликта путем соглашения будет невозможно, поэтому нужно работать над сдерживанием и запугиванием Москвы.