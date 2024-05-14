В Кремле не стали говорить об успехах военных РФ в Харьковской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценивать продвижение российских сил в Харьковской области, передает ТАСС. Он отметил, что в Кремле не комментируют ход СВО.

Ход СВО мы не комментируем. Не будем делать это и сейчас, — заявил Песков.

Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что главной целью продвижения российских военных в Харьковской области станет создание буферной зоны. По его словам, прорыв ВС РФ стал одним из крупнейших наступлений за последнее время.

До этого президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону» с учетом атак ВСУ на Белгородскую область. По его словам, преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно. Глубину предполагаемой зоны безопасности глава государства называть не стал.

ВС России ранее взяли под контроль пять населенных пунктов на территории Харьковской области. В Минобороны РФ уточнили, что в результате наступательных действий подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

При этом глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что бои на Харьковском направлении в зоне спецоперации ведутся сразу на нескольких участках линии соприкосновения. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.