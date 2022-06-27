Песков: утверждения Bloomberg о дефолте в России неправомерны

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Кремль опроверг опубликованное ранее заявление Bloomberg о наступлении дефолта в России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, которые передает РИА Новости, Москва совершила платеж еще в мае, однако бельгийская компания финансовых услуг Euroclear не перевела их на счета получателей.

Вот эти утверждения о дефолте тоже в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен. А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей — это уже не наша проблема. То есть в данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет​, — сказал Песков.

Ранее американское агентство Bloomberg выступило с заявлением, что в России наступил дефолт по суверенным долговым обязательствам. В агентстве объяснили, что крайний срок выплаты $100 млн по купонам истёк в ночь на 27 июня и если инвесторы до окончания установленного крайнего срока не получат оговорённые средства, такая ситуация считается дефолтом.

Вслед за ним аналогичный материал выпустило агентство Reuters, заявив, что ряд держателей российских евробондов из Тайваня сообщили об отсутствии платежей по истечении льготного периода в ночь на 27 июня. Один из источников рассказал, что речь идет о двух евробондах, номинированных в евро и долларах, расчет по которым не предполагается в российской валюте.