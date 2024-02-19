В Кремле заявили о разногласиях с Арменией по Украине Песков: у России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по Украине

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Дмитрий Песков

Россия не согласна с позицией Армении по украинскому вопросу, у двух государств диаметрально противоположные точки зрения, и Еревану хорошо известна позиция Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, российское государство продолжит настойчиво объяснять свою правоту.

Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине и в отношении конфликта вокруг Украины. <...> Мы с ними в этом не согласны и будем настойчиво продолжать объяснять нашу правоту, — сказал спикер Кремля.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры в Германии заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Глава правительства напомнил, что Алма-Атинская декларация 1991 года распространяется на все подписавшие ее бывшие республики СССР, в том числе Россию и Украину, признавшие границы друг друга.

Пашинян ранее обвинил Россию в нарушении обязательств в отношении Армении. Он сказал, что в заявлении от 9 ноября 2020 года нет пункта, согласно которому Россия имеет возможность контролировать транспортные коммуникации, проходящие в Армении. Премьер также выразил мнение, что миротворческий контингент РФ ответственен за выход армян из Карабаха, которых в регионе не осталось.