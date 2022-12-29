В Кремле не смогли сказать, защищена ли Москва от беспилотников ВСУ Песков отказался отвечать на вопрос, защищена ли Москва от беспилотников ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналиста о том, защищена ли Москва от потенциальных ударов беспилотников ВСУ. По его словам, администрация президента не занимается этими вопросами. Он посоветовал обратиться за ответом в профильные ведомства, передает РИА Новости.

Это вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается. Переадресую вас в другие ведомства, вы их прекрасно знаете, — сказал Песков.

29 декабря Telegram-канал Mash сообщил о взрывах в городе Энгельсе. По словам очевидцев, взрывы раздавались около военного аэродрома. Предположительно, сработали системы ПВО. В Минобороны России данную информацию не подтверждали. Представители МЧС России по Саратовской области сообщили NEWS.ru, что в городе не было зафиксировано никаких пожаров. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что на территории Энгельсского района сработала система ПВО, которая уничтожила неопознанный объект. Он отметил, что угрозы для безопасности жителей нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военных погибли из-за падения обломков украинского БПЛА на аэродроме в Энгельсе в Саратовской области. Инцидент произошел в ночь на 26 декабря, около 01:35 по московскому времени. По имеющимся данным, беспилотник был сбит на малой высоте, авиационная техника не повреждена. Позднее в социальных сетях появилась информация, что вечером в понедельник в городе зазвучали сигналы воздушной тревоги.

Губернатор региона Роман Бусаргин заверил, что семьям военнослужащих, погибших в результате инцидента, будет оказана необходимая помощь.