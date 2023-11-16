В Кремле отреагировали на идею агломерации Екатеринбурга и Тюмени Песков оказался не в курсе идеи о появлении агломерации Екатеринбурга и Тюмени

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы Тюмени Руслана Кухарука о том, что Тюмень и Екатеринбург в будущем могут стать частью одной агломерации, передает ТАСС. Он пояснил, что не слышал ничего об этой идее.

Я, честно говоря, не знаю, о чем идет речь. Я не знаком с такой идеей, поэтому ничего не могу сказать, — заявил Песков.

Идею об агломерации Кухарук озвучил на форуме «Города России — 2023», отвечая на вопрос о целесообразности строительства федеральной трассы Москва — Казань — Екатеринбург. По его словам, современные тренды подталкивают к слиянию не только городов, но и целых регионов. При этом он отметил, что говорит не о трудовой миграции, а о «взаимопроникновении». Упомянутая дорога получила название «Восток». Она будет достроена уже в 2024 году.

Инфраструктурный объект будет реализован на базе трассы М-12. В ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении этой автомобильной магистрали. Продление трассы М-12 будет обеспечено за счет включения в ее состав участка автодороги М-7 «Волга» Казань — Дюртюли. Кроме того, в состав М-12 войдут строящийся участок Дюртюли — Ачит, участок Ачит — Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург, а также автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень.