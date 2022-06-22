Кремлю неизвестно об инициативе возродить звание города-героя и присвоить его Донецку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что нельзя рассматривать как идею предложение из Telegram-канала, передает ТАСС.
Нам ничего не известно о таких идеях. Это идея Telegram-каналов. Мы же не можем рассматривать это как идею, — заявил представитель Кремля.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилоcь предложение возрoдить в России звание «город-герой» и присвоить его Донeцку.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил шести украинским городам звание «город-герой». Городами-героями стали Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха.
Ранее Песков заявил, что Россия будет приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами. По его словам, в особенности это относится к дружественной Сирии.