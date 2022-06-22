Александр Чеков

В Кремле не слышали об идее присвоить Донецку звание города-героя Песков не знает об идее возродить звание города-героя и присвоить его Донецку

22 июня 2022 в 13:19

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Велосипедист проезжает рядом с машиной, брошенной водителем во время обстрела Ворошиловского района Донецка