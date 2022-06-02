«В Кремле не следят»: Песков о судьбе Чубайса Песков заявил, что Кремль не следит за проверками на коррупцию Чубайса и его окружения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

В Кремле не следят за судьбой экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. Он добавил, что если у правоохранителей есть вопросы в его отношении, нужно обращаться к ним.

В Кремле не следят. Если у правоохранителей какие-то вопросы есть, то нужно к ним и обращаться, — заявил Песков.

25 марта президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Чубайса от должности спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития. Самого экс-главу «Роснано» видели в Стамбуле.

Ранее Чубайса вызвали в Хамовнический суд Москвы на 27 апреля для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже его имущества на 70 млн рублей. Однако его мобильный телефон в настоящее время недоступен, повестки он не забирает, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

28 мая силовые структуры объявили, что намерены проверить информацию о скрытых в европейских банках счетах Чубайса. По их словам, суммы на них могут достигать нескольких миллиардов в иностранной валюте. Представитель экс-главы «Роснано» до этого заявил, что у него нет ни элитной недвижимости в Европе, ни личного самолета.