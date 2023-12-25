В Кремле не раскрывают, откуда Путин обратится к россиянам на Новый год Песков не стал раскрывать, откуда Путин обратится к россиянам на Новый год

Место, откуда президент России Владимир Путин обратится к россиянам на Новый год, станет известно в саму новогоднюю ночь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он не стал раскрывать подробности готовящегося поздравления гражданам страны, пишет ТАСС. В прошлом году президентское поздравление прозвучало из штаба Южного военного округа.

Это вы узнаете в новогоднюю ночь, — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что российский президент поздравил с наступающим Новым годом и предстоящим Рождеством своего сербского коллегу Александра Вучича. Путин отметил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с Белградом. Также он пожелал сербскому народу мира и процветания.

До этого Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства на зарубежные поездки в новом году. По его словам, они намечены не на начало года, главной сейчас является внутренняя повестка, отметил он.