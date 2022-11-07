В Кремле не прокомментировали сообщения о переговорах РФ и США по Украине Песков не стал комментировать публикацию WSJ о контактах Салливана с Патрушевым и Ушаковым по Украине

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джейк Салливан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать материал газеты The Wall Street Journal о том, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по безопасности в связи с ситуацией на Украине, передает «Интерфакс». По словам представителя Кремля, англосаксонские газеты публикуют много «уток».

Нам нечего сказать по этой публикации. Много «уток» публикуют англосаксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый [дом], — заявил Песков.

Он добавил, что в Москве неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой для достижения своих целей путем переговоров.

Также мы неоднократно обращали внимание всех, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, потому что в Киеве было обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров, — резюмировал он.

Ранее Wall Street Journal сообщала, что западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, однако избегают заявлений, которые могут поставить Украину в определенные рамки. По мнению собеседников издания, раскол в ЕС станет решающим фактором для начала переговорного процесса между Москвой и Киевом.