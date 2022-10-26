В Кремле призвали вдумчиво оценивать слова патриарха о нацбезопасности Песков призвал не спешить с оценкой слов патриарха Кирилла о стратегии нацбезопасности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Заявления патриарха Московского и всея Руси Кирилла по изменениям Стратегии нацбезопасности РФ подлежат глубокому обсуждению и не могут быть предметом сиюминутной реакции, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, посылы патриарха всегда носят очень глубокий характер.

Посылы патриарха всегда носят очень глубокий, глубинный характер. Поэтому, конечно, они не могут быть предметом для сиюминутной реакции, они подлежат очень глубокому обсуждению перед тем, как будет сформулирована позиция, — прокомментировал представитель Кремля.

Поводом для заявления стало выступление патриарха на заседании XXIV Всемирного русского народного собора, в котором он призвал расширить список ценностей, указанных в качестве основополагающих в Стратегии национальной безопасности России, внеся туда такие понятия, как «вера», «любовь к отечеству» и «жертвенность».

По его словам, названные в Стратегии гуманистические идеи достоинства и прав и свобод человека возникли уже в достаточно позднее время в контексте прежде всего западноевропейского развития и были позаимствованы Россией оттуда. Возникшие же гораздо раньше понятия веры, любви к отечеству и жертвенности в документе даже не упомянуты.

Также патриарх заявил об опасности навязываемого обществу учения «трансгуманизм», предупредив, что таким образом человека ликвидируют, а ему на смену придет суррогат. Тогда, опасается священнослужитель, человечество рискует потерять этнокультурное разнообразие. Патриарх добавил, что трансгуманизм подводит человечество к мысли о том, что бессмертие возможно, а это замена человека и даже его полная ликвидация.