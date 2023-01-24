Песков отказался комментировать пакт о ненападении между Минском и Киевом

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

В Кремле не стали комментировать слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Киев предлагал Минску заключить пакт о ненападении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией, передает РИА Новости.

Я не могу пока это прокомментировать, не располагаю информацией, — сказал Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении. Белорусский лидер указал, что такие заявления вызывают сомнения, поскольку на Украине продолжают вооружать боевиков и экстремистов. Лукашенко подчеркнул, что у страны и так много вопросов по периметру своих границ.

Политолог Сергей Марков считает, что США попросили Минск заключить с Киевом пакт о ненападении. По его мнению, Украина является марионеткой Вашингтона и одной из «ипостасей спецслужб», поэтому Америка предложила белорусскому лидеру заключить с республикой такой договор. При этом эксперт считает документ бессмысленным, поскольку принципа ненарушения условий соглашения будет придерживаться только Минск в то время, как Киев сможет напасть на страну в любой момент.