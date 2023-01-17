В Кремле отреагировали на отставку Арестовича Песков не стал комментировать сообщения об отставке Арестовича

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать отставку советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, сообщает ТАСС. Он призвал заниматься внутренними делами.

Давайте мы не будем комментировать служебные назначения, увольнения и отставки на Украине. Давайте заниматься нашими делами, — сказал Песков.

Ранее Арестович написал заявление об уходе в отставку с поста советника офиса президента Украины Владимира Зеленского. В соцсетях политик подчеркнул, что его поступок является примером цивилизованного поведения.

15 января Арестович заявил, что ракета попала в жилой дом в Днепре из-за работы украинских средств ПВО. По его словам, украинские военные сбили ракету, летевшую над городом, но та упала на подъезд и сдетонировала. В ВВС Украины ответили, что у них нет таких средств, которые способны сбить тип ракеты, попавшей в многоэтажный дом в Днепре. Позднее Арестович уточнил, что вина за взрыв лежит на тех, кто запустил ракету, «вне зависимости от механизма ее наступления».

Он занимал пост советника офиса президента с декабря 2020 года. В начале 2022-го Арестович планировал уйти из политики, заявив о разочаровании бюрократией. Он имеет звание подполковника ВСУ.