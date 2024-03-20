В Кремле не поверили в трудности перевода в ситуации с Макроном и военными Песков: ситуация с возможностью отправки французских на Украину однозначна

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Президент Франции весьма последователен в своем тезисе о возможности отправки военных на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, ситуация довольно однозначна, и вряд ли здесь можно говорить о трудностях перевода. Вместе с тем представитель Кремля добавил, что Россия продолжает внимательно следить за развитием событий.

Президент Франции Макрон весьма последователен в последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента. Он это не отрицает. Вряд ли там речь идет о какой-то двусмысленности в переводе. То что это неоднозначно воспринимается в разных европейских столицах — это однозначно. Это очевидно и мы продолжаем очень внимательно наблюдать за этой ситуацией, — заявил Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал объяснение премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что в случае с Макроном произошла путаница «из-за терминов, используемых в английском языке». По словам премьера Эстонии, речь шла о том, что «тренировать украинских солдат было бы эффективнее на территории Украины».

Макрон при этом заявлял, что Париж сделает все, чтобы России не победила в конфликте на Украине. Как отметил президент Франции, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось.