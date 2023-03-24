«Не поседели»: Песков о поездке Путина в Мариуполь Песков: в Кремле никто «не поседел» из-за решения Путина приехать в Мариуполь

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

В Кремле «никто не поседел» из-за поездки президента России Владимира Путина в Мариуполь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, новые регионы постоянно находятся под контролем президента, поездка в Мариуполь для личных впечатлений естественна, передает ТАСС.

В Кремле никто не поседел, когда Путин принял решение посетить новые территории России, — сказал пресс-секретарь Путина.

Он также подчеркнул, что развитие и восстановление новых регионов РФ является архиважной задачей, которую российский лидер круглосуточно держит под контролем. Поэтому то, что он принял решение посмотреть ситуацию на месте, выглядит вполне естественно.

Ранее американский телеканал CNN назвал Владимира Путина дерзким после его визита в Мариуполь. В публикации говорится, что посещение Мариуполя может быть воспринято украинцами как провокация, поскольку на протяжении долгого времени за город велись ожесточенные бои.

19 марта стало известно, что Путин на вертолете прилетел в Мариуполь с рабочей поездкой. Российского лидера сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который подробно доложил главе государства о том, как проходят строительные и восстановительные работы в городе и окрестностях. Путин с остановками проехал по Мариуполю за рулем автомобиля, осмотрел несколько объектов города и пообщался с местными жителями.