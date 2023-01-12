В Кремле не получали запрос Британии по двум пропавшим британцам в Соледаре Песков: Россия не получала запрос Британии по двум пропавшим британцам в Соледаре

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

Россия не получала запрос от Великобритании касательно двух пропавших в Соледаре британцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что если все же такой запрос поступит, то Москва рассмотрит вопрос о содействии, передает ТАСС.

Нет, не обращалась [Великобритания к РФ по этому поводу] <...> В чем может быть помощь? Смотря что может быть сформулировано британской стороной. Но мне неизвестно о каких-либо контактах, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер», российского предпринимателя Евгения Пригожина ранее сообщила о том, что в Соледаре обнаружено тело одного из двух пропавших граждан Великобритании.

По информации Национальной полиции Украины, 48-летний Бегшо и 28-летний Перри пропали 6 января. Они выехали из Краматорска и направились в Соледар, после чего связь с ними была потеряна.

Эндрю Бегшо родился в Великобритании, позже переехал в Новую Зеландию. По словам его родителей, мужчина направился в зону конфликта, чтобы помогать украинцам. Как сообщают СМИ, британцы помогали эвакуации гражданского населения, работая в составе неправительственной организации.