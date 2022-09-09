В Кремле не подтвердили встречу Путина, Алиева и Пашиняна на саммите ШОС Песков: трехсторонней встречи Путина, Алиева и Пашиняна на саммите ШОС не планируется

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Трехсторонней встречи президента России Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не планируется, заявил NEWS.ru представитель Кремля Дмитрий Песков. О том, что могут готовиться данные переговоры ранее сообщал ряд СМИ и Telegram-каналов.

Нет, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Пашинян по завершении встречи в Брюсселе 31 августа, на которой также присутствовали Алиев и председатель Евросовета Шарль Мишель, поручил ускориться в вопросе написания текста мирного соглашения с Азербайджаном. Он рассчитывает получить черновой вариант договора к середине ноября.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга по вопросам внешней политики заявила, что переговоры по теме урегулирования армяно-азербайджанского конфликта проходят в режиме нон-стоп. Она подчеркнула, что за последние несколько лет интенсивность обсуждений только переподтверждается. Кроме того, дипломат сообщила, что ведется работа по всем направлениям с целью реализации достигнутых договоренностей.