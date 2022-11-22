В Кремле не подтвердили передачу Путину проекта мирного договора с Киевом Песков заявил, что Путину никто не передавал проекта мирного соглашения с Украиной

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Представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что президенту Владимиру Путину накануне саммита G20 одной из стран-посредниц был передан проект мирного соглашения с Украиной, сообщает РИА Новости. Публикация на эту тему ранее появилась в одном из украинских СМИ.

Нет, — сказал Песков в ответ на вопрос о том, действительно ли российскому лидеру поступало такое предложение.

Ранее в США заявили, что посредниками на переговорах между Россией и Украиной могли бы выступить Бразилия, Индия или Саудовская Аравия. По мнению американских СМИ, участие этих стран в диалоге поможет Киеву «сохранить лицо».

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович признался, что Киев лицемерит в вопросе, касающемся переговоров с Россией. По его словам, украинские власти готовы имитировать готовность к диалогу для западных партнеров, но в реальности не станут вести его до тех пор, пока на территории Украины в границах 1991 года находится «хоть один российский солдат».