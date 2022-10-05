В Кремле не подтвердили изменение статуса спецоперации на Украине Песков заявил, что решений об изменении статуса СВО на КТО на Украине не принималось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская боевая машина из состава тяжёлой огнемётной реактивной системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщения СМИ о возможном изменении статуса специальной военной операции на Украине и объявлении режима контртеррористической операции (КТО), передает РИА Новости. Представитель Кремля отметил, что это прерогатива верховного главнокомандующего.

Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось. Речь идет о СВО, которая продолжается, — заявил Песков.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в случае вхождения Луганской Народной Республики и ДНР в состав РФ руководство этих территориальных образований вместе с российскими властями будет принимать решение о введении военного положения.

Заместитель главы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный допустил, что на «территориях новых субъектов» после референдумов введут режим контртеррористической операции. О возможности такого развития событий заявил и глава Крыма Сергей Аксенов.

Военный эксперт Виктор Литовкин ранее сообщил NEWS.ru, что для объявления КТО в первую очередь необходимо признать Украину террористическим государством. По его словам, борьба с террористами подразумевает применение всех видов вооружений, сил и средств российской армии.