В Кремле не подтвердили факт переговоров Медведева с Волкером и Нуланд Песков не подтвердил факт переговоров Медведева с Волкером и Нуланд в Турции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил распространяющуюся в Telegram-каналах информацию о том, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев якобы провел в Турции переговоры с экс-спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. По его словам, которые приводит ТАСС, информации из Telegram-каналов не стоит придавать большого значения, о чем сам Песков заявил накануне.

Нет, не могу [это подтвердить]. Могу только повторить свой вчерашний призыв, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что в Кремле полностью доверяют сообщениям Минобороны об ударе возмездия по ВСУ. По его словам, Минобороны является главным и единственным легитимным источником информации о том, что происходит в ходе СВО, тогда как сведениям из Telegram-каналов не стоит полностью доверяться.

Также Песков сообщил, что информация о переговорах замглавы администрации президента России Дмитрия Козака со странами Запада о возможном установлении «корейского варианта» перемирия с Украиной, не соответствует действительности. По его словам, в составе Верховной рады числится его однофамилец, из-за чего и могла произойти путаница