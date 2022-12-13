В Кремле не подтвердили дату послания Путина Федеральному собранию Песков: информация о послании Путина Федсобранию 27 декабря не соответствует действительности

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию запланировано на 27 декабря. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о неверной информации, озвученной ранее днем источником РИА Новости.

Нет, это неправильное сообщение, — сказал представитель Кремля.

Накануне Песков не стал раскрывать планируемую дату послания Путина российскому парламенту. Кроме того, он объявил, что большой пресс-конференции президента России в этом году не будет, однако глава государства будет искать способ пообщаться с представителями СМИ. Торжественный новогодний прием в Кремле также не состоится.

В середине ноября источники РБК сообщали, что Кремль начал подготовку к посланию президента России Федеральному собранию. По информации издания, глава государства планирует затронуть тему специальной операции России на Украине. Впоследствии источник РИА Новости заявил, что президент может выступить с посланием 27 декабря, оговорившись, что эта дата «не совсем однозначна».