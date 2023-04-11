В Кремле не опровергли планы провести совещание по развитию БПЛА Песков не опроверг планов Путина провести совещание по развитию беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс с беспилотным летательным аппаратом средней дальности «Форпост»

Работа по развитию беспилотников в России ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, о возможном совещании по этому вопросу у главы государства будет сообщено дополнительно.

Вы знаете, мы публиковали уже перечень поручений, там были положения, которые содержали поручения по совершенствованию работы правительства для развития сектора беспилотной авиации. Эта работа ведется. Что касается рабочих совещаний на этот счет, мы своевременно будем вас информировать, — заявил Песков.

Военный эксперт Константин Сивков в беседе с NEWS.ru отметил, что на данный момент российская концепция развития БПЛА нацелена на создание большого количества малых и средних дронов, которые, в свою очередь, будут формировать рой. Он считает, что у России есть для этого все возможности, а ресурсы на выполнение этой задачи «брошены значительные».

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что Россия обладает рядом беспилотников, способных конкурировать с западными дронами, в их числе «Ланцет», «Куб» и «Орлан». При этом он отметил, что любой БПЛА сам по себе малоэффективен, если не работает в связке с авиацией и артиллерией.