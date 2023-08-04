В Кремле не определились, кто возглавит делегацию на саммит G20 в Индии Песков: пока нет ясности, кто возглавит делегацию на саммит G20 в Индии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ясности с тем, кто возглавит российскую делегацию на саммите Группы двадцати в Индии, пока нет, передает ТАСС. Саммит G-20 в индийском Нью-Дели станет восемнадцатой встречей глав государств Группы двадцати, которая пройдет 9-10 сентября 2023 года.

Нет, пока не появилось [ясности], — сказал спикер Кремля.

Ранее представитель МИД Индии Ариндам Багчи выразил надежду, что президент России Владимир Путин сможет лично присутствовать на саммите в Нью-Дели. По его словам, Индия ожидает, что все приглашенные лидеры примут участие в международной встрече.

До этого в администрации южноафриканского президента Сирила Рамафосы сообщили, что Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 августа. Представители главы государства отметили, что от РФ заявлен глава МИД Сергей Лавров. Эту информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Международный уголовный суд ранее выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для выдачи ордеров послужила информация о «перемещении населения (детей) из районов Украины». В Кремле назвали неприемлемым решение не признаваемого Россией Международного уголовного суда.