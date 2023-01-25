В Кремле не обсуждали с Берлином поставки танков Киеву Песков: Россия не контактирует с ФРГ по вопросу поставок танков Leopard Украине

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Немецкий основной боевой танк Leopard 2

Москва не ведет переговоры с Берлином по вопросу возможных поставок украинским военным немецких танков Leopard, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Нет, не ведется (обсуждений. — NEWS.ru), — сказал Песков.

Ранее Spiegel сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц решил передать Киеву танки Leopard. Речь идет о целой роте машин модели 2A6, состоящих на вооружении бундесвера. Правительство ФРГ также планирует разрешить другим государствам реэкспорт этих танков Киеву.

Комментируя сообщения немецких СМИ о согласии Берлина поставить Киеву танки Leopard, глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что положение Украины вызывает серьезное беспокойство у ее кукловодов. Этим, по его мнению, и объясняется решение Германии. Немецкие танки уже когда-то были на русской земле, в нее и «ушли», напомнил депутат.