Песков ответил на вопрос о дате окончания частичной мобилизации Песков сообщил, что точной даты завершения частичной мобилизации пока нет

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретной даты завершения частичной мобилизации в РФ нет, передает ТАСС. Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин 14 октября говорил, что мобилизация завершится примерно за две недели

Какой-то более точной даты нет, — подчеркнул Песков.

14 октября Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель. Российский президент сообщил, что на текущий момент уже призваны 220 тысяч человек.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru рассказал, что в настоящий момент практически все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершены. По его словам, у РФ есть 200 тысяч военнослужащих прошлогоднего осеннего призыва, часть из которых может подписать контракт и отправиться в зону СВО. Он подчеркнул, что все эти военнослужащие имеют полезные военно-учетные специальности.