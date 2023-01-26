В Кремле не исключили визит Путина в Волгоград на памятные мероприятия В Кремле не исключили визит Путина в Волгоград в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не может точно сказать, примет ли президент России Владимир Путин участие в памятных мероприятиях в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Пресс-секретарь главы государства пообещал своевременно сообщить о решении, передает РИА Новости.

Мы сообщим после того, как планы будут уточнены, — сказал Песков.

Военный парад, видеоинсталляция на Мамаевом кургане, концерт под руководством дирижера Юрия Башмета и салют пройдут в Волгограде 2 февраля.

Ранее стало известно, что в преддверии празднования 80-летия Сталинградской битвы власти Волгограда готовятся к массированной застройке участка в непосредственной близости к Мамаеву кургану и мемориальному комплексу «Родина-мать зовет».

Ранее в пресс-службе правительства России сообщили, что на территории четырех регионов будет создана комфортная городская среда. На эти цели будет выделено 900 млн рублей. В кабинете министров подчеркнули, что 280 млн рублей получит Волгоградская область. На эти средства завершат благоустройство центра Волгограда в рамках подготовки к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве.