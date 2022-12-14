В Кремле не исключили переговоров Путина, Алиева и Пашиняна В Кремле допустили проведение переговоров Путина, Пашиняна и Алиева на полях саммита СНГ

Фото: kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил возможность проведения переговоров президента России Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Как передает РИА Новости, встреча может состояться на полях саммита СНГ.

Пока конкретных договоренностей на этот счет нет. Вместе с тем вы знаете, что запланирована неформальная встреча глав государств-участников СНГ, где, как минимум, трое будут иметь возможность переговорить хотя бы на полях, — заявил Песков.

Ранее стало известно, что перед Новым годом в Санкт-Петербурге состоится традиционный неформальный саммит СНГ. Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что у главы государства до конца года будут и другие контакты, однако указанную встречу он назвал главным мероприятием.