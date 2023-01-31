Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать Уралвагонзавод, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако, по его словам, нельзя исключать в будущем возможность визита президента на предприятие, передает ТАСС.
Путин его часто посещает, исключать новой поездки нельзя. Но сейчас в обозримом графике такого мероприятия нет, — заявил Песков.
Вопрос был задан в контексте поездки главы государства в Санкт-Петербург, состоявшейся двумя неделями ранее. Тогда Путин посетил в том числе Обуховский завод, входящий в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».
Глава государства рассказал в ходе встречи с рабочими, что в России наблюдается тенденция к замедлению инфляции. По его словам, в первом квартале 2023 года ожидается инфляция около 5%, при этом есть предпосылки к ее дальнейшему снижению.