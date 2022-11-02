В Кремле призвали КНДР и Южную Корею избегать эскалации конфликта

Фото: Republic of South Korea/POOL/Global Look Press

Все стороны конфликта на Корейском полуострове должны избегать действий, способных спровоцировать рост напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пуск ракет со стороны Пхеньяна. Он подчеркнул, что ситуация в регионе достаточно напряженная, поэтому российская сторона призывает стороны сохранять спокойствие, передает РИА Новости.

Мы считаем, что все стороны этого конфликта должны избегать каких-либо шагов, которые могут провоцировать дальнейший рост напряженности. Ситуация и так весьма напряженная на полуострове, и мы призываем всех сохранять спокойствие и избегать шагов, которые могли бы дальнейший рост спровоцировать, — пояснил представитель Кремля.

2 октября южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что КНДР запустила в сторону Японского и Желтого морей как минимум 10 ракет различного типа. Японские власти подтвердили, что ракеты летели в разные стороны, но были запущены с восточной части КНДР.

Япония объявила протест Северной Корее в связи с запуском ракет и созвала экстренное заседание Совета национальной безопасности страны. Позднее стало известно, что Пхеньян в общей сложности запустил более 100 снарядов в буферную зону Японского моря.