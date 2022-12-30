Песков назвал здоровье Путина вопросом госбезопасности Песков: общение Путина с журналистами не будет прежним в связи с мутацией вирусов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Здоровье президента России Владимира Путина является вопросом государственной безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сказал, что общение национального лидера с журналистами в обозримом будущем не будет таким, каким было до коронавирусной пандемии, передает ТАСС. По словам Пескова, сейчас наблюдаются процессы мутации вируса, а также сильные эпидемиологические волны гриппа.

Все это, с учетом уроков пандемии, обязывает тех, кто отвечает за безопасность президента и за его здоровье, принимать меры предосторожности. Потому что в таких условиях здоровье президента — это вопрос государственной безопасности, — заявил Песков.

Он заметил, что ожидание возвращения к прежним форматам было бы ошибкой. При этом представитель Кремля подчеркнул, что по мере ухода этих волн распространения вирусов в «нижнюю точку» общение может стать более свободным.

Ранее Песков говорил, что большой пресс-конференции президента России в этом году не будет. По его словам, Путин тем не менее будет искать способ пообщаться с представителями СМИ.

Он добавил, что торжественный новогодний прием в Кремле также не состоится.

Начиная с 2012 года итоговая пресс-конференция президента проходит в декабре. На нее приглашают представителей журналистского корпуса.