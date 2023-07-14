В Кремле назвали зачинщика поставок оружия Украине Песков: именно США являются застрельщиками поставок Украине новых видов оружия и боеприпасов

Фото: МО США

В Кремле согласны с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в вопросе влияния США на украинский конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, именно Вашингтоном является зачинщиком военной помощи Киеву и снабжения ВСУ новыми видами оружия.

В значительной степени да, конечно, с этим нельзя не согласиться, так оно и есть. Именно США являются застрельщиками в деле поставок все новых и новых видов вооружений на Украину, боеприпасов, именно США сподвигают постоянно Украину на то, чтобы воевать до последнего украинца, — сказал Песков.

Ранее глава правительства Венгрии Орбан заявил, что военный конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока этого хотят США. По его словам, если Вашингтон предложит прекратить боевые действия и начать мирные переговоры, то это будет выполнено уже на следующее утро. Премьер добавил, что весь мир не понимает, почему США не хотят остановить конфликт.

Орбан также поддержал отказ Украине в членстве в НАТО. Он отметил, что присоединение страны к Альянсу повлечет за собой начало новой мировой войны.