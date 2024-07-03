В Кремле назвали возможную тему обсуждений Путина и Эрдогана Песков: Путин и Эрдоган могут обсудить ситуацию на Украине

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом может затронуть ситуацию на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча лидеров двух стран должна пройти в среду, 3 июля, в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана Астане, передает ТАСС.

Конечно, без сирийских, украинских дел вряд ли президенты обойдутся, — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что продолжительность двусторонней встречи составит по крайней мере один час. По его словам, Путин и Эрдоган намерены обсудить все вопросы, которые представляют взаимный интерес Москвы и Анкары, в первую очередь это касается темы двусторонних отношений.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе заявил, что государственный визит китайского лидера в Астану на саммит ШОС имеет исключительное значение. По словам главы казахстанского государства, отношения Астаны и Пекина, основанные на нерушимой дружбе и взаимной поддержке, развиваются беспрецедентными темпами.

До этого помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что главы стран — членов Шанхайской организации сотрудничества подпишут 24 документа в рамках саммита. По его словам, в частности, будет принята традиционная декларация Совета глав государств.