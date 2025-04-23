В Кремле назвали условия мира на Украине Песков: мир на Украине возможен после вывода ВСУ из Донбасса и Новороссии

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Для достижения мира на Украине необходим вывод украинских военных с территорий входящих в состав России регионов Донбасса и Новороссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает французский журнал Le Point, данные регионы закреплены в Конституции РФ как ее неотъемлемые части.

Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да. <…> По результатам референдумов эти территории вошли в административные границы Российской Федерации. С нашей точки зрения, это ситуация как де-юре, так и де-факто, — сказал он.

21 апреля президент России Владимир Путин заявил, что жители Донбасса и Новороссии проявили решимость в возвращении на историческую родину, и теперь Россия должна ответить им заботой. Он также назвал восстановление этих регионов сложным, но постепенно продвигающимся процессом.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что новые регионы России обладают «колоссальным экспортным потенциалом». По его словам, власти поддерживают продвижение Донбасса и Новороссии на внешних рынках.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделило более 360 млрд рублей на интеграцию новых регионов. Мишустин добавил, что активная работа на данном направлении позволила восстановить порядка четырех тысяч разных объектов в Донбассе и Новороссии.