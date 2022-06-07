В Кремле назвали условие возобновления рейсов «Аэрофлота» на Шри-Ланку Песков: рейсы «Аэрофлота» на Шри-Ланку возобновят, если задержание самолетов не повторится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условием возобновления авиарейсов на Шри-Ланку должно стать исключение ситуаций, подобных недавнему задержанию самолета компании «Аэрофлот». По его словам, которые приводит РИА Новости, это главное требование Москвы.

Если каким-то образом полностью исключить эти случаи и дать необходимые заверения, то тогда это будет повод для авиационных властей рассмотреть такую возможность, — заявил представитель Кремля.

Самолет «Аэрофлота» А330 был арестован властями Шри-Ланки по требованию лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited 3 июня. Пассажиров рейса отправили в гостиницу, при этом авиаперевозчик обещал, что пассажиры, которые должны вернуться в Москву после 5 июня, будут вывезены из Коломбо.

В МИД России была вызвана посол Шри-Ланки Джанита Абейвикрема Лиянаге, которой был заявлен решительный протест в связи с задержанием самолета «Аэрофлота» в аэропорту Бандаранаике. Немногим позже власти Шри-Ланки заявили о непричастности к задержанию самолета «Аэрофлота» в аэропорту Коломбо. В местном суде посчитали, что данная ситуация представляет собой коммерческий спор между российской авиакомпанией и ирландской лизинговой фирмой Celestial Aviation Trading 10 Limited, и сняли запрет на вылет российского самолета. 6 июня он вылетел в Россию.