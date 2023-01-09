В Кремле назвали условие, при котором срочники могут участвовать в СВО Песков: срочники могут участвовать в СВО после подписания контракта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любой солдат срочной службы, желающий участвовать в СВО, может подписать контракт, заявил в беседе с ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

Любой срочник при желании может подписать контракт, — сказал Песков.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев призвал разрешить солдатам, проходящим срочную военную службу, принимать участие в военной операции на Украине. С этой инициативой он обратился к депутатам Госдумы. По словам Соловьева, многие срочники хотят участвовать в СВО.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил увеличить минимальный возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а максимальный — с 27 до 30 лет. Также он призвал довести численность солдат до 1,5 млн человек, а призывникам позволить заключать контракт с первого дня службы.

До этого сообщалось о подготовке Министерством обороны указа, который позволит создавать гауптвахты — полевые места содержания для военнослужащих, арестованных за дисциплинарный проступок. В Совфеде пояснили, что это нормальная практика со времен СССР.