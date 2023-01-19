Песков назвал условие обострения конфликта вокруг Украины Песков: поставки Украине вооружения для ударов по России выведут конфликт на новый уровень

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поставки Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, будут означать вывод конфликта на новый уровень, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, высказывания посла РФ в США о недопустимости таких поставок отражают позицию Кремля.

Это потенциально чрезвычайно опасно, это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения европейской безопасности, — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает вариант оказания помощи Украине в нападении на Крым, для чего могут быть использованы РСЗО HIMARS. Как отмечает The New York Times, Вашингтон готов пойти на этот шаг, даже если эти действия могут привести к значительной эскалации конфликта на Украине. Основным аргументом для американской администрации, по мнению автора материала, является то, что удары по Украине якобы наносятся с территории российского полуострова.

В ответ на это посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, а также отреагирует на любые удары по своей территории, включая Крым. Он также отметил, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной, на фоне чего риск эскалации конфликта только усиливается.